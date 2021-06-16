Налоговая амнистия – предвестник налогового террора?

Главным событием дня в Украине стало принятие закона о налоговой амнистии. Который интересует всех, но в итоге коснется немногих. Абсолютное большинство граждан не пойдет добровольно заполнять декларации, потому что декларировать особо нечего. В стране, где 80% населения считает себя бедными, окажется не так много людей, которые считают, что у них есть "лишнее" имущество, за которое следует платить государству лишние деньги.

Больше того, даже многие из тех, кто действительно заработал серьезные деньги, не платя за них налогов, вряд ли захотят "светиться", поскольку амнистия по итогу может оказаться ловушкой.

Но во власти все это, безусловно, понимают. А потому следует ожидать, что, положив на одну чашу весов пряник, она на другую положит кнут. То есть серьезное усиление фискального контроля. И коснется оно всех – причем в первую очередь как раз тех, кто владеет не миллионами и миллиардами, а десятками или – максимум – сотнями тысяч гривен в кубышках.

Подтверждением этого, в частности, является желание власти обложить налогом на добавленную стоимость инвестиционное жилье, с которого собираются брать 20% в момент передачи прав собственности от застройщика покупателю. Учитывая тот факт, что в недостроенные квартиры вкладывается, как правило, средний класс, а также родня заробитчан, то становится понятно, против кого будет направлен удар.

И это только первая ласточка. Похоже, украинцам в ближайшие годы предстоит пережить такое закручивание налоговых гаек, которого они еще не знали. Хотя, собственно, можно было все это предположить: ведь если мы выбрали курс на ЕС, то и жить придется по его правилам. И о налоговой вольнице постсоветского периода придется забыть.

Рада изменила повестку сессии. Скандалы гарантированы

Еще одно резонансное решение Верховной Рады – изменение повестки дня сессии, в которую внесли сразу несколько скандальных законопроектов. Делая эти изменения оптом, руководство парламента рассчитывало, что скандальные законопроекты затеряются в общей массе других, и голосование пройдет без проблем.

Однако "опт" лишь осложнил жизнь.

Из-за него в рядах противников постановления оказались одновременно и те, кто выступает против милитаристского законопроекта "Об основах национального сопротивления", и те, кто пытается не допустить изменения закона о госязыке, дающего отсрочку для обязательного украинского дубляжа фильмов и сериалов.

Потому в результате единственной фракцией, отдавшей большинство своих голосов, оказалась "Слуга народа". Против голосовали одновременно "ОПЗЖ" и "Евросолидарность", не дали голосов ни "Батькивщина", ни "Довира", ни "За майбутне". Лишь в "Голосе" (по их словам, не разобравшись) дали пять голосов, и эти пять голосов оказались решающими. Теперь "голосята" делают заявления, что их голоса считать нельзя, но это только заявления для истории.

А в реальности парламенту предстоит в течение ближайшего месяца рассмотреть сразу два скандальных законопроекта. Так что будет жарко.

Почему НАПК требует уволить Витренко

У Юрия Витренко снова возникли проблемы с построением карьеры. Вчера глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков направил премьеру Денису Шмыгалю предписание, согласно которому и. о. главы "Нафтогаза" должен быть уволен со своей должности.

Витренко – самый невезучий менеджер в команде нынешней власти. Трижды его пытались провести на должность вице-премьера и министра энергетики – и каждый раз парламент нажимал на стоп-кран. В результате от этой идеи отказались и направили Витренко на "Нафтогаз" – но тут вдруг на него ополчилось НАПК.

Причем формальная причина для увольнения действительно есть: согласно антикоррупционному законодательству, бывший чиновник не имеет права в течение года работать в компаниях, которые перед этим находились в его ведении. А Витренко, как известно, до назначения на "Нафтогаз" был замом министра энергетики и даже исполнял обязанности министра.

Так что формальности в предписании Новикова действительно соблюдены. Возникает только один вопрос: а почему НАПК создало этот документ только сейчас? Разве полтора месяца назад, когда Витренко переводили из Минэнерго в НАК, антикоррупционеры не знали, что такое назначение не соответствует их законодательству?

И вот тут всплывает интересная деталь: глава НАПК только на прошлой неделе вернулся из поездки в Соединенные Штаты. Формально он там участвовал в антикоррупционном форуме ООН, но "заодно" встретился с рядом американских чиновников – в частности, с представителями Госдепартамента. А по возвращении "вдруг" обнаружил, что Витренко назначен незаконно.

Это означает одно: нынешнему и. о. главы "Нафтогаза" так и не простили бунт против набсовета компании, который подконтролен Западу. Уже после того, как полномочия этого набсовета решили продлить, были сомнения, что его члены сработаются с Витренко. И вот теперь нашли способ его убрать – руками НАПК.

Правда, предписание от этого органа – еще не директива. И потому все зависит от реакции премьера. Точнее – от реакции Владимира Зеленского, поскольку очевидно, что идет атака на его креатуру. А президент, как известно, таких наездов не любит.

КС разблокирован. Но сможет ли работать?

После нескольких месяцев бездействия Конституционный суд решил возобновить работу. Ситуация в нем, правда, остается критической: коллегия судей расколота на сторонников отстраненного главы КС Александра Тупицкого и нынешнего и. о. председателя Сергея Головатого, на стороне которого находится Банковая.

И в этом противостоянии, которое могло тянуться до бесконечности, пришли к некоторому компромиссу - Тупицкий и Касминин, которых не пускают на заседания суда, будут принимать участие в нем удаленно (по крайней мере так говорит сам Тупицкий).

Однако удастся ли расколотому суду принимать решения, которые могут вызвать недовольство либо у власти, либо у правых радикалов, либо у тех и других вместе, – это большой вопрос. Как и большой вопрос в том, когда это противостояние внутри КС закончится.

Путин не пойдет на сделку с Байденом?

Главным мировым событием сегодняшнего дня будет встреча президентов России и США. А накануне этой встречи телеканал NBC опубликовал полную версию интервью с Владимиром Путиным, в котором обозначена его позиция практически по всем актуальным вопросам сегодняшней международной политики. И главный вывод из этого интервью: позиция Кремля на встрече с Джо Байденом будет весьма жесткой.

Сложно сказать, является ли такой выбор линии переговоров ответом на недавние заявления из Америки о жесткой позиции Белого дома или здесь у Путина собственные расчеты, но, так или иначе, накануне встречи двух президентов стало ясно, что – по крайней мере, вначале – дружественной она точно не будет.

Если Вашингтон намеревался вести переговоры с позиции силы, то Кремль дал понять, что давить на него бесполезно. Путин понимает, что его главный козырь – союз с Китаем, который Штаты пытаются разрушить, и потому в своем интервью четко дал понять: разменивать этот союз на поблажки Байдена он не будет.

На самом деле, конечно, у всего есть цена, и у данного союза она тоже есть. Однако Байдену, который крайне заинтересован в недопущении дальнейшего сближения Москвы и Пекина, придется платить очень дорого. Так дорого, что на сегодняшний день Белый дом такой прайс оплачивать вряд ли захочет.

Поэтому вопрос в том - закончатся ли сегодняшние переговоры безрезультатно от слова совсем, либо же стороны постараются прийти к какому-то промежуточному компромиссу по тем вопросам, по которым он возможен при вынесении вопроса Китая за скобки.