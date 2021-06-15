На проходящей в Киеве Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2021" международная компания ACE представила высокоскоростной военный беспилотный аппарат ACE ONE. Он разработан по стелс-технологии украинскими конструкторами.

Об этом сообщает "УНИАН".

Главный конструктор и руководитель проекта Александр Лось рассказал, что аппарат создан с использованием новейших стелс-технологий - то есть комплекса способов снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством геометрических форм и радиопоглощающих покрытий. Дрон имеет плоское крыло, благодаря чему его сложно вычислить. Его скорость близка к сверхзвуковой и составляет 1000 км/ч.

"Мы не говорим, что мы полностью невидимые. Сегодня непрофессионально так утверждать. Но мы создаем все предпосылки, чтобы снизить радиозаметность летательного аппарата", - сказал Лось.

По его словам, дрон разработан с прицелом на то, чтобы стать элементом противовоздушной обороны государства и уничтожать беспилотники противника.

"Мы не пытаемся завоевывать превосходство в воздухе и не пытаемся вступать в воздушный бой с пилотируемыми летательными аппаратами ближайших враждебных соседей", - добавил он.

Над созданием летательного аппарата работали 25 отечественных конструкторов. Но поскольку авиационные и композиционные материалы для дрона в Украине не производят, его будут выпускать в кооперации с международными партнерами.

"Когда мы говорим о наших будущих партнерах, то рассматриваем страны неавторитарных режимов. Это Польша, США, Великобритания, Израиль, Южная Корея, Индия. Это те страны, с которыми мы уже начали сотрудничать и планируем продолжать работать", - сказал руководитель проекта.

Пока дрон существует в виде макета. Для изготовления прототипа создателям нужно еще около 30 месяцев.

"Оружие и безопасность" - ежегодная выставка, которая проходит в Киеве. На ней демонстрируют вооружение и военную технику для армии и правоохранительных органов.

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