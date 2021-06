Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC использовал много фразеологизмов, а также цитату из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" о лиге сексуальных реформ. Однако на канале их, судя по всему, восприняли буквально и не закавычили или перевели дословно.

В этом можно убедиться, прочитав расшифровку беседы на сайте канала.

В романе "Золотой теленок" Остап Бендер советует Михаилу Паниковскому, пожаловавшемуся, что его не любят девушки, пожаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Путин использовал это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в кибератаках в адрес России.

NBC опубликовал перевод фразы без кавычек: "you can take your complaint to the International League of Sexual Reform". Каких-либо пояснений о том, что это за организация, телеканал не привел.

Также телеканал дословно перевел пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива" (don't be mad at the mirror if you are ugly), не подобрав английского аналога, как обычно это делается при переводе устойчивых выражений. Эти слова Путин произнес, рассуждая о внутренней политике США.

Помимо этого, бравший у президента России интервью журналист Кир Симмонс пересказывал слова Байдена о предыдущей встрече политиков. Тогда Байден якобы сказал Путину, что не увидел у него в глазах души. Отвечая журналисту, российский президент использовал фразу "что-то с памятью моей стало" из песни "За того парня". Ее тоже опубликовали без кавычек (something wrong with my memory).

К слову, Симмонс рассказал, что Путин продолжил с ним беседовать и после окончания интервью. Их разговор, по его словам, затянулся еще на полтора часа.

"Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня", - сказал журналист. В частности, Путин говорил, что Запад финансирует оппозицию в России.

Ранее "Страна" писала, что Симмонс во время интервью с Путиным спросил собеседника, где было закреплено обещание НАТО не расширяться на Восток. Для него решила провести ликбез представитель МИД РФ Мария Захарова, рассказав, когда и кому представители Запада давали подобные обещания.

Мы также рассказывали, как весной Путин ответил назвавшему его убийцей Байдену фразой "кто как обзывается, тот сам так называется".