Как показал опрос от 14 июня, 18-й президент района Бруклин Эрик Адамс выбился в лидеры среди кандидатов от демократов на пост мэра Нью-Йорка.

В случае избрания он станет вторым в истории чернокожим мэром мегаполиса после Дэвида Динкинса, который занимал этот пост в 1990-1993 гг.

Опрос проводили совместно WNBC, Telemundo 47 и Рolitico.

Адамсу среди избирателей-демократов симпатизируют 24%. Второе место занимает бывший городской санитарный комиссар Кэтрин Гарсия с 17%. На третьем по числу приверженцев месте оказалась активистка за гражданские права и председатель совета директоров Совета по рассмотрению жалоб граждан Нью-Йорка Майя Уайли с 15 %.

На должность президента Бруклина Адамса избрали в ноябре 2013 года. До этого он был сенатором штата, а еще раньше 22 года работал в полиции Нью-Йорка.

Интересно, что еще в марте очевидным фаворитом кампании среди демократов был предприниматель, филантроп и политик Эндрю Янг. За него были готовы проголосовать 22% избирателей. За ним следовали Адамс (13%) и городской ревизор Скотт Стрингер (11%).

Выборы мэра Нью-Йорка пройдут 22 июня 2021 года, действующий мэр города Билл де Блазио не сможет участвовать в них из-за ограничения по срокам.

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