Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил строить в украинских вокзалах магазины и кинотеатры, назначил четырех советников-уполномоченных.

Соответствующие документы обнародовала пресс-служба Офиса президента.

В упомянутых указах сказано, что:

Татьяна Ломакина назначена советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам безбарьерности;

Ольга Будник - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;

Вадим Свириденко - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Дарья Герасимчук назначена советником-уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

В документе указывается, что среди их задач - активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества.

Помимо этого, рядом указов Зеленский уволил несколько уполномоченных президента, в частности:

Валерия Сушкевича - с должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью;

Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка;

Вадима Свириденко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Романа Семенченко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский анонсировал новые законы для "борьбы с олигархами". Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил Зеленский, 3 июня появился на сайте Верховной Рады.

Также мы писали, что Зеленский ветировал принятый Радой закон о недостоверном декларировании. Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.