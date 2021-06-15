Своим указом Зеленский назначил четырех советников-уполномоченных. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил строить в украинских вокзалах магазины и кинотеатры, назначил четырех советников-уполномоченных.

Соответствующие документы обнародовала пресс-служба Офиса президента.

В упомянутых указах сказано, что:

  • Татьяна Ломакина назначена советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам безбарьерности;
  • Ольга Будник - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;
  • Вадим Свириденко - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;
  • Дарья Герасимчук назначена советником-уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

В документе указывается, что среди их задач - активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества.

Помимо этого, рядом указов Зеленский уволил несколько уполномоченных президента, в частности:

  • Валерия Сушкевича - с должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью;
  • Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка;
  • Вадима Свириденко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;
  • Романа Семенченко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский анонсировал новые законы для "борьбы с олигархами". Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил Зеленский, 3 июня появился на сайте Верховной Рады.

Также мы писали, что Зеленский ветировал принятый Радой закон о недостоверном декларировании. Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.

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