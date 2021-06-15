Журналист телекомпании NBC Кир Симмонс во время интервью с Владимиром Путиным спросил президента России, где было закреплено обещание НАТО не расширяться на Восток. Для него и других представителей Запада решила провести ликбез представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Телеграм-канале она подробно рассказала об обещании Альянса. А также заявила, что организация обманула международное сообщество.

По словам Захаровой, в декабре 2017 года на сайте Архива национальной безопасности при Университете им. Дж. Вашингтона (США) были опубликованы документы, которые относятся к переговорам об объединении Германии в 1990 г. Они наглядно отражают обязательства Запада не продвигать НАТО на Восток. В копиях публичных выступлений, бумаг "Фонда М.С.Горбачева", а также официально рассекреченных Госдепартаментом и внешнеполитическими ведомствами других государств телеграмм, писем и записей бесед прямо или косвенно говорится об обязательствах лидеров ведущих западных стран не расширять Альянс к границам с СССР.

Так, например, 31 января 1990 г., выступая в Тутцинге, министр иностранных дел ФРГ Г.-Д.Геншер сказал, что "изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности". В том, что НАТО не несет угрозы СССР, Горбачева убеждали министр иностранных дел Великобритании Д.Хёрд (11 апреля), президент Франции Ф.Миттеран во время визита в Москву (25 мая), в телефонном разговоре президент США Дж.Буш (31 мая). И это только некоторые из состоявшихся бесед.

А знаменитое высказывание госсекретаря США Д.Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего нерасширения НАТО в ходе встречи с Горбачевым 9 февраля 1990 г., по словам Захаровой, - один из многих примеров целой волны заверений лидеров западных стран в том, что Альянс останется в своих границах после объединения Германии, непрестанно звучавших в самом начале 1990-х годов.

Аналогичные пассажи есть в разговорах того периода министра иностранных дел ФРГ Геншера с главой Госдепартамента Бейкером, его британским коллегой Хердом. Об этом шла речь и в ходе встреч Горбачева и Э.А.Шеварнадзе с американским госсекретарем, бесед В.А.Крючкова (председателя КГБ СССР) с помощником президента США по национальной безопасности Р.Гейтсом.

"Все эти многочисленные задокументированные факты существовавших ранее договоренностей не оставляют камня на камне от попыток наших западных партнеров сегодня отрицать очевидное", - написала Захарова.

Она сообщила, что на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в феврале 2018 года Сергей Лавров передал ему подборку некоторых цитат из этих документов.

"Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение Альянсом фактического "джентельменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентельменские соглашения", джентльмены? В НАТО обманули всё международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты, - без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", - резюмировала представитель МИД.

Также Захарова повторила недавние слова Путина о том, что за прошедший период уже состоялось две волны расширения, а военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе.

По ее мнению, "всё это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте".

Как писала "Страна", в упомянутом интервью Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны и удивился, почему альянс существует до сих пор.

Мы также приводили его слова о том, что вступление Украины в НАТО - это красная линия для России.