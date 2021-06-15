В Финляндии, где власти запретили полеты "Белавиа" в страну, с приходом сезона ожидаются более 10 тысяч иностранных работников. В частности, украинских сборщиков ягод.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Согласно обнародованным данным, в Хельсинки, Турку и Куопио прилетит более 50 чартерных рейсов. Перед началом работы все сборщики сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине.

В свою очередь, Министерство лесного и сельского хозяйства заявило, что работодатели, которые приглашают сезонных иностранных рабочих, должны в обязательном порядке составить план обеспечения безопасности здоровья.

"Составление такого плана - дело обязательное, однако предоставление этого плана контролирующим органам - дело добровольное", - заявили в финских СМИ, соответственно все держится на честности работодателя.

Отметим, что в Финляндии сначала пандемии коронавируса зафиксировали 93,9 тысяч случаев заболевания Covid-19, среди них 964 человека умерли, выздоровели 46 тысяч больных.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцев массово обманывают на заработках в Финляндии. То, как эксплуатируют украинцев, расследовала финская телерадиокомпания Yle. Журналисты рассказали типичную историю трех украинцев, которым пообещали 12 евро в час и легальное трудоустройство.

Также напомним, что Шмыгаль не против отпустить украинцев на заработки в ЕС, но только, чтоб они 3 месяца не возвращались. В основном, сейчас есть спрос на рабочих на сбор урожая, которые длится меньше, чем 3 месяца. То есть, под "критерией Шмыгаля" это не подпадает.