В Верховную Раду поступил проект закона №5657 "О фортификации муки". Его авторы предлагают обязать производителей добавлять фолиевую кислоту (витамин В9) в муку, чтобы бороться с недостатком витаминов, минеральных веществ и микроэлементов у населения, а также улучшить демографическую ситуацию в Украине.

Карточка проекта появилась на сайте парламента.

Документ был инициирован группой народных депутатов из фракции "За будущее".

В пояснительной записке к проекту говорится, что обязательная фортификация фолиевой кислотой предлагается для пшеничной муки высшего и первого сортов. Авторы хотят обязать субъекты хозяйствования, производящие более 150 тонн муки в сутки, начать обогащение микроэлементом муки с 1 января 2022 года, производящие 50-150 тонн/сутки - с 1 июля 2022-го, а менее 50 тонн в сутки - с 1 января 2023-го.

Авторы законопроекта ссылаются в документе на опыт более чем 80 стран, включая США, Канаду, Чили, Венгрию, Великобританию и Францию. Там давно применяют обогащение полезными веществами продуктов регулярного и массового применения как один из методов профилактики дефицита витаминов у населения. В перечисленных странах муку обогащают фолиевой кислотой - синтетическим аналогом природного витамина В9, как правило, из расчета 220 мкг на 100 г муки. А в Китае фортифицируют рис, который там является продуктом массового употребления.

В пояснительной записке также приведены рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым обогащение пшеничной и кукурузной муки - хороший метод обеспечения населения питательными микроэлементами. Этот метод может использоваться параллельно с другими мерами для снижения дефицита витаминов и минеральных веществ.

Аналогичный законопроект в сентябре 2018 года уже регистрировали в парламенте девять нардепов из разных фракций, но в августе 2019-го он был отозван без рассмотрения.

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