В Херсонской области спасли дельфина, которого прибило к берегу Днепро-Бугского лимана в километре от села Александровка.

Об этом в соцсети Facebook сообщил местный житель фотограф Олег Марчук.

"Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать. Его прибило на мель штормом и волны не давали ему отойти в глубь и обессилили", - написал Марчук.

По его словам, люди на руках поддерживали дельфина, ожидая прибытия катера водной полиции. Примерно через полчаса дельфин начал двигаться и полиция отвезла его в сторону Очаковского моря.

Ранее "Страна" рассказывала, как на пляже возле затонувшегов в Одессе танкера Delfi нашли мертвого дельфиненка.

Еще мы писали о том, как в Крыму на дне Черного моря нашли кладбище дельфинов с привязанными к хвостам камнями.

По всей видимости моряки это делают для того, чтобы скрыть гибель млекопитающего, попавшегося в сети. Рыбаки попросту утяжеляют его тело грузом о опускают на дно. Кроме того, как говорят экологи, раненые рыболовными сетями дельфины часто выбрасываются на берег.