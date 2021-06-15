Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что организация встречи главы Кремля Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не сдвинулась с мертвой точки.

Его слова приводит Телеграм-канал агентства "РИА Новости".

"Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил "РИА Новости" Козак", - написал канал вечером 15 июня.

Напомним, 20 апреля Зеленский записал очередное видеообращение, в котором предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В ответ на это, через два дня, Путин пригласил украинского коллегу встретиться и поговорить в Москве.

А вскоре Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом Российской Федерации, о чем сообщил журналистам.

С тех пор ажиотаж вокруг возможной встречи утих. И только 11 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что официальные представители Украины и России пытаются согласовать повестку встречи Зеленского и Путина. Однако, по его словам, место встречи президентов пока не обсуждается.