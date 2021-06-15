В Житомирском районе на берегу реки был найден мертвый мужчина. При осмотре тела правоохранители обнаружили многочисленные травмы, которые свидетельствуют о насильственной смерти.

Как сообщили в полиции Житомирской области, тело обнаружили утром 13 июня в с.Лещин.

"Тело нашел местный рыбак около 4:30 на берегу реки, недалеко от сельского клуба, и сразу сообщил полицейским. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела провели осмотр. На голове и теле мужчины были видны рассечение, синяки, ссадины и ушибы. Для установления причин его смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Судебная-медицинские эксперты подтвердили, что имеющиеся у мужчины травмы и привели к его гибели. У него зафиксированы многочисленные переломы, повреждения внутренних органов и кровоизлияния под оболочку головного мозга.

Полицейские также выяснили, что погибший - местный житель, 1992 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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