Плантацию наркосодержащих растений обнаружены на окраине поселка Счастье в районе Луганщины. Всего было уничтожено около 5100 кустов опасного урожая.

По данному факту пограничники направили сообщение сотрудникам Нацполиции по ч. 1 ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Сейчас следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц продолжаются.

Как говорится в сообщении, кусты уничтожили.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Донецкой области женщина усеяла огород коноплей. Правоохранители изъяли аж 708 кустов.

Информацию о том, что местная жительница выращивает у себя в огороде коноплю, полицейские получили в ходе оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мак". Растения изъяли для дальнейшего проведения экспертизы. Расследование ведется по ч. 2 ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали о том, что в Нацполиции показали устройство наркоплантации конопли с 40-килограммовым урожаем на миллион гривен.

Незаконное выращивание растений конопли организовал 54-летний житель села Петрушки Бучанского района.