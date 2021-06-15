Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь охарактеризовал ситуацию на украинском ТВ заявил, что две трети всех сериалов на ведущих телеканалах страны идут на русском языке, что расценил как нарушение прав граждан смотреть их на государственном языке.

Его заявление по этому поводу опубликовано в Фейсбуке.

Долю сериалов на русском языке вычислил секретариат Креминя, который в течение недели, с 1 по 7 июня, мониторил пять самых рейтинговых телеканалов: "1+1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV".

"Соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке: от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах меньше половины демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 - на русском)", - говорится в посте на Фейсбуке.

Так, например, на "Интере" и "1+1" транслируется только по одному телесериалу на украинском языке, а на телеканале "Украина" их только два.

"Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов (в частности телесериалов) накануне 16 июля 2021 года, когда вступит в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказал Кремень, комментируя результаты исследования.

Как писала "Страна", на днях Креминь пожаловался в Нацсовет на три телеканала из-за вещания в прайм-тайм на русском языке.

Мы также приводили возмущение уполномоченного по языку по поводу того, что Николаевский горсовет не отнял у русского языка статус регионального.