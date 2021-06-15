На Волыни завершили подсчеты выявленных контрабандных сигарет белорусского производства, которые незаконно перемещали через страны ЕС в Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июня на Волыни правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного перемещения табачных изделий белорусского производства из страны ЕС в Украине.

По результатам проведенных мероприятий на складском помещении в Луцке правоохранители изъяли более миллион пачек сигарет производства Республики Беларусь, которые были перемещены в Украину под видом другого груза.

Кроме того, изъято более тонны спирта и 2,5 тыс. бутылок алкогольных напитков.

Стоимость изъятых товаров более 16 млн гривен.

Мероприятия проводили сотрудники Госпогранслужбы во взаимодействии с сотрудниками ГБР во Львове под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что пограничники за два дня нашли сразу три партии контрабандных сигарет, которые везли Румынию.

Также мы писали о том, как на границе с Польшей поймали украинца с контрабандными лекарствами на 10 миллионов.