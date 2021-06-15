После вакцинации от коронавируса женщины чаще обращаются с жалобами на побочные эффекты, чем мужчины. Это может быть обусловлено тем, что женщина вакцинировано на 4% больше.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

На данный момент нет никаких исследований, которые бы подтверждали, что вакцины от коронавируса вызывают больше реакций в женском организме, чем в мужском.

На данный момент нет исследований о влиянии вакцин от коронавируса на менструальный цикл, однако его нарушение это довольно распространенное явление, которое может быть вызвано стрессом, изменением веса, физической активности или фоновыми заболеваниями. Если после вакцинации произошло нарушение цикла рекомендуется обратиться к гинекологу.

В то же время, прививка от коронавируса может повлиять на результат маммографии. Одноим из нечастых побочных эффектов вакцинации является увеличение лимфоузлов, это стоит учитывать перед маммографией.

Вакцина от коронавируса не может вызвать у женщины бесплодие.

"Согласно слухам, вакцина от Pfizer может вызвать имунный ответ против плацентарного белка. Но тогда тоже самое происходило бы и во время заболевания COVID-19. Это бы означало, что миллионы женщин детородного возраста по всему миру, которые перенесли COVID-19 за прошедший год, не могут иметь детей. А это неправда", - говорится в сообщении.

Напомним, в МОЗ объяснили, какой вакциной прививаться от коронавируса беременным украинкам.

Также сообщалось, через сколько дней должна быть введена вторая доза вакцины против коронавируса.