В Центре общественного здоровья Украины предупредили об опасных последствиях длительного пребывания на солнце, среди которых преждевременное старение кожи и рак.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

""Здорового загара" - не существует. Даже используя солнцезащитный крем, загорать опасно. Меналин, продуцируемый меланоцитами - это способ тела защитить вас от повреждения УФ-излучением", - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОЗ рассказали, что чрезмерное облучение может представлять риск. Солнечные ожоги, преждевременное старение и рак кожи - все это риск длительного пребывания на солнце.

"Помните, что рак кожи может развиться у людей любого типа и цвета кожи. Поэтому, защита от УФ-излучения является важной ответственностью не только летом, но и в течение года", - предупредили украинцев в ЦОЗ.

Более безопасным можно сделать загар если находиться на солнце в течение 15-20 минут ежедневно. Кроме того, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Надевайте головной убор. Для максимальной защиты убедитесь, что ваш шляпа имеет кромку вокруг, которая затеняет лицо, уши и затылок. Избегайте соломенных шляпок с дырками, что пропускают солнечный свет.

Защищайте глаза и правильно подбирайте солнцезащитные очки. Солнечные очки уменьшают вредное воздействие солнца на глаза. Добросовестные производители наносят на всю продукцию маркировку, указывающую на степень поглощения вредного излучения или категорию затмение. Категория 4 (UV 400) означает, что линзы пропускают наименьшее количество света. Самый оптимальный вариант - категория 3: подходит для яркой солнечной погоды, прогулок по городу. Важно защищаться от UVA и от UVB излучений, поэтому следите за тем, чтобы производитель указывал, что стекло в очках блокирует эти типы лучей.

Всегда используйте солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует: толщина нанесения крема с SPF для эффективной защиты должна составлять 2 мг/см. То есть нужно минимум 30-35 мл средства, чтобы смазать тело взрослого человека. Также следует не забывать о шее, висках и ушах, ведь они нуждаются в усиленной защите. Наносите крем каждые 2 часа.

Пейте больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.

Ограничивайте время пребывания на солнце. Ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивное с 11:00 утра до 16 часов вечера.

Когда солнце светит сильнее, вы можете оставаться в тени. Спрячьтесь в тень, таким образом, вы уменьшите риск поражения и рака кожи.





Напомним, в Минздраве предупредили украинцев, что загар на солнце не спасает от заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в ЦОЗ рассказали, как себя обезопасить от укусов змей.