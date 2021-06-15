Одной из особенностей внешнего независимого оценивания 2021 года стала проверка ответов участников ВНО на задания открытой формы по математике, украинскому языку и литературе/украинскому языку, а также иностранным языкам. Традиционную практику двойной проверки заменили одинарной проверкой с контролем качества. То есть работы проверяет один, а не два экзаменатора.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Новшество вызвало возмущение специалистов.

Так, соучредитель общественных организаций "Смарт образование" и "Родительский контроль" Иванна Коберник раскритиковала одинарную проверку. Она считает, что ее ввели из-за нехватки денег, так как Министерство образования и науки и правительство в целом не удосужились заложить в бюджет достаточно средств на ВНО-2021.

"...Правда заключается в том, что это вынужденный шаг "по бедности", точнее - из-за халатности МОН, правительства и народных депутатов. Потому что с момента принятия бюджета-2021 было известно: в госбюджет заложено недостаточно средств на проведение ВНО-2021. УЦОКО говорил об этом всем, кому мог - правительству, депутатам, МОН. Всем было все равно", - написала в Фейсбуке Коберник.

По ее словам, УЦОКО еще в декабре предложил законопроект об освобождении выпускников 21-го года от ГНА. В случае его принятия меньше выпускников зарегистрировалось бы на тестирование, это потребовало бы печати меньшего количества тестовых тетрадей, меньшего количества пунктов тестирования, меньшего количества инструкторов. И, конечно, осталось бы достаточно денег на экзаменаторов и двухэтапную проверку работ, считает автор поста.

"Но нет. Депутаты то предложение проигнорировали. И отменили ГНА только в апреле, когда на него уже зарегистрировались все выпускники-2021. На все количество зарегистрированных были напечатаны тетради, значительная часть которых ушла в помойку, а пункты тестирования в дни ВНО работали полупустые", - констатировала Коберник.

Сотрудник Центра образовательных технологий Тарас Ткачук тоже негативно отозвался о нововведении с проверками.

Он тоже считает, что в этом году была лишь одна проверка письменных работ экзаменаторами, так как на традиционные две не нашли средств.

"...А кто несет персональную ответственность в этой стране за то, что на очень важном этапе проведения ВНО происходит субъективная оценка письменных работ? Вся система внешнего независимого оценивания была выстроена изначально так, чтобы поставить всех выпускников в равные условия, но только не в этом году. К слову, уже один раз такой досадный случай произошел во времена Табачника, но благодаря отчаянным и принципиальным работникам Центра оценивания качества образования вторую проверку восстановили", - напомнил Ткачук.

Как опытный экзаменатор, преподававший основы педагогических измерений и ежегодно принимающий участие в проверке письменных работ, он объяснил министру образования, что означает одна проверка в такой системе:

экзаменаторы - это люди, которые элементарно могут устать и ошибиться, а от их ошибок зависят судьбы абитуриентов;

во время второй проверки письменных работ по языку чаще всего корректируют оценку за содержание письменного высказывания, и именно при второй проверке появляется разница в несколько баллов с первоначальной оценкой;

именно во время второй проверки работ по языку происходит еще одна очень важная коррекция: выравниваются и детализируются требования к работам из разных регионов.





На критику УЦОКО отреагировал подробным объяснением.

Для начала в центре взяли ответственность на себя, отвратив волну гнева от МОН. В организации заявили, что в соответствии со статьей 45 закона "О высшем образовании", а также п. 2.3 "Порядка проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" принятие решений о применении моделей проверки ответов на задания открытой формы относится к компетенции исключительно Украинского центра. Поэтому оно не требовало согласования с министерством.

"Несмотря на это, в этом году было решено применить модель одинарной проверки, учитывая объективные причины: как известно, в начале года произошло некоторое повышение окладов педагогических работников. Напомним, что к проведению ВНО привлекается около 100 тысяч человек, поэтому любое повышение заработных плат привлеченных работников приводит к существенному росту стоимости тестирования. К сожалению, возможности обеспечить все процессы ВНО без увеличения объемов финансирования не представлялось возможным", - констатировали в УЦОКО.

Также там сослались на острую ситуацию с COVID-19, которая принудила максимально экономить средства госбюджета.

Затем в УЦОКО перечислили шаги, предпринятые для снижения рисков необъективного оценивания работ участников ВНО.

Во-первых, центр усилил процедуру подготовки экзаменаторов, привлеченных к проверке ответов на тестовые задания открытой формы, путем проведения онлайн-тренингов.

Во-вторых, был значительно расширен круг региональных специалистов, привлеченных к разработке схем оценки нынешних заданий ВНО с открытой формой ответа. Благодаря этому схемы оценивания стали более детализированными, четко определяя алгоритм действий экзаменаторов при проверке ответов.

В-третьих, УЦОКО переформатировал работу старших экзаменаторов. Если при двойной проверке они только консультировали экзаменаторов по неоднозначным работам и принимали решения относительно работ, оцененных экзаменаторами разным количеством баллов, то при одинарной проверке они обязаны были не только помогать экзаменаторам проверять неоднозначные работы, но и на системной основе проверять по несколько работ по каждому экзаменатору в группе для своевременного выявления возможных недостатков.

В-четвертых, была создана консультативная группа, в функции которой входило оперативное предоставление в реальном времени консультаций и рекомендаций по оценке проблемных работ.

Отдельно в УЦОКО заметили, что качеству и объективности одинарной проверки способствовало выделение экзаменаторам достаточного количества времени для работы с одной работой: в среднем это 15-20 минут.

Также в центре напомнили, что у любого участника ВНО есть право подать апелляцию на результаты независимого оценивания. В случае подачи такого заявления работу участника проверяют повторно два независимых специалиста, а затем рассматривает апелляционная комиссия в составе десяти человек.

Ранее "Страна" писала, что на ВНО по украинскому языку пришли чуть больше половины зарегистрированных школьников.

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