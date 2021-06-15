Под санкции Евросоюза могут попасть сразу 78 граждан Беларуси и семь организаций, которые причастны к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Такое решение уже завтра, 16 июня, рассмотрят послы ЕС, передает в своем Twitter корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

Напомним, 23 мая в Беларуси власти незаконно принудительно посадили самолет рейса Ryanair, где находился оппозиционный белорусский журналист Роман Пратасевич.

Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Как говорят в авиакомпании, об угрозе на борту экипажу рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Но очевидно, что это было лишь поводом и речь идет об спецоперации белорусских властей по посадке самолёта ради задержания Протасевича.

Страны ЕС уже выпустили возмущенные заявления и грозят Лукашенко новыми санкции. Много возмущения и в Украине. Хотя у нас свои очень похожие истории с посадкой самолета (осуществившиеся и планировавшиеся).

Также мы сообщали, что Европарламент предлагает запретить Беларуси участвовать в Олимпиаде и отключить от SWIFT.