Встреча президент США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж, по протокольной программе займет пять часов.

Об этом говорится в материалах, которые распространила пресс-служба Кремля в преддверии саммита.

В 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву) запланировано совместное фотографирование Путина с коллегами из США и Швейцарии.

На 13:15 (14:15 по Киеву) запланировано начало беседы государственных лидеров, которая состоится на первом этаже в библиотеке.

После этого, на 14:30 (15:30 по Киеву) запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

На 18:00 (19:00 по Киеву) запланирована пресс-конференция президента России по итогам саммита.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет, что американская сторона планирует провести пресс-конференцию президента Джо Байдена по итогам саммита в Женеве после аналогичного мероприятия российского коллеги Владимира Путина.

"Пресс-конференция Путина состоится до пресс-конференции Байдена", - пишет Bloomberg.

Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что первым к месту проведения саммита прибудет Путин, затем - Байден. Байден и Путин проведут переговоры, на которых будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По данным американской стороны, запланированы и переговоры в расширенности составе: помимо президентов, в них будут участвовать еще минимум по пять человек от каждой делегации.

По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда.

"Не будет преломления хлеба", - цитирует CNN слова источника в американской делегации.

Между тем, Джо Байден уже прибыл в Женеву.

Ранее мы писали, что в ходе переговоров государственных лидеров будет происходить смена форматов. После переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Также сообщалось, что в преддверии встречи с Байденом, президент России впервые за три года дал интервью американскому каналу, в котором полтора часа отвечал на вопросы журналиста. В нем он говорил о НАТО, Китае и о причинах скопления российских войск на границе с Украиной.