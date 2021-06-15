Священник и студент духовной семинарии погибли в ДТП под Луцком, которое произошло в районе села Боголюбы около 5:00 во вторник, 15 июня. Как сообщает региональная Нацполиция, водитель легкового автомобиля протаранил мелиоративную трубу. После это ВАЗ несколько раз перевернулся и слетел в кювет. Водитель и один из пассажиров (житель Камень-Каширского района), погибли на месте происшествия. Также с места ДТП увезли в больницу второго пассажира, тоже жителя Камень-Каширского района.

Предварительной причиной ДТП в полиции называют превышение скорости.

"Лучанин, находясь за рулем легкового автомобиля ВАЗ, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с мелиоративной трубой. Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

Также на сайте Волынской епархии УПЦ МП сообщается, что ее глава архиепископ Нафанаил отслужил панихиду по клирику Свято-Покровского храма, архидиакону Роману (Тюканько) и студенту Волынской духовной семинарии Назарию.

Погибшие в ДТП священник и семинарист. Фото: pravoslavna.volyn.ua

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