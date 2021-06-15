Во вторник, 15 июня, мировые цены на нефть Brent и WTI, и на российскую нефть Urals, растут и находятся на максимальных отметках более чем за два года на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украины".

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 17:41 КСК составляли $73,64 за баррель, что на $0,78 (1,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Это максимальный уровень за последние два года, отмечает Trading Economics.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,88 (на 1,24%) и достигла $71,76 за баррель. В определенный момент торгов фьючерсы подорожали до $71,99 за баррель, что является рекордным показателем с октября 2018 года.

Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по июнь на фоне перспектив ускорения восстановления спроса на топливо во втором полугодии 2021 года.

Как сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи, переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, . "Если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения", - считают аналитики ING.

Они ожидают, что Иран увеличит поставки с текущих 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,6 млн б/с в третьем квартале и до 3 млн б/с в четвертом квартале. Однако, если переговоры растянутся на второе полугодие, эти поставки находятся под вопросом.

Аналитики отмечают, что, если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Девятая техническая встреча представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, пройдет 17 июня, сообщил секретариат ОПЕК.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC) состоится 29 июня, министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 20 июня, а 1 июля, как и ожидалось, состоится встреча министров ОПЕК, а также министров стран ОПЕК+.

В преддверии этих мероприятий во вторник началась встреча совета экономический комиссии ОПЕК, которая проводится дважды в год перед конференциями ОПЕК. В течение двух дней члены совета проведут обзор мирового нефтяного рынка и мировой экономики в целом, а также рассмотрят ключевые темы, относящиеся к энергетической отрасли, такие как инвестиции, ожидания восстановления, а также краткосрочные и долгосрочные перспективы добычи нефти.

Между тем Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз добычи трудноизвлекаемой нефти в июне на 32 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 7,765 млн б/с против 7,707 млн б/с в мае. В июле EIA ожидает увеличения добычи до 7,803 млн б/с.

Однако некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Напомним, 14 июня рост нефтяных котировок ускорился на торгах.

Также сообщалось, что 11 июня впервые за два года цена нефти Brent стала выше $73.