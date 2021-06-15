В среду, 16 июня, Украина будет находиться между двумя барическими образованиями - антициклоном с северо-запада и циклоном над Черным морем. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В южных и центральных областях - местами значительные дожди. В дневные часы ​​в отдельных районах прогнозируют град, шквалы 15-20 м/с. Только в большинстве западных областей преимущественно без осадков (лишь днем ​​местами возможны небольшие кратковременные дожди). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13-18, в западных областях +9-14 градусов. В дневные часы прогреется до +23-28, в южной части Украины - до +20-25 градусов.

В среду в Киеве и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, грозы

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16-18, днем +​​26-28 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 15 июня составила 20,6 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе после ливней рекомендовали не купаться на пляжах города.

Также мы сообщали, что в Херсонской области пронесся торнадо. Ветер повредил заборы, крыши домов и повалил деревья.