24 августа в Киеве атошники проведут марш Защитников Украины
В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве пройдет марш Защитников Украины, который проходил и в прошлом году. Встретятся участники марша в парке Шевченко и пройдут по улице Крещатик к Майдану Незалежности. Основу марширующих составят бывшие атошники.
Об этом сообщает Telegram-канал движения "Основа будущего".Точное время начала марша на данный момент неизвестна, он будет назначен через час после официального военного парада, чтобы люди могли посетить оба мероприятия.
Сейчас в организационный комитет марша входят:
1. ОО "Семья Героев Небесной Сотни";
2. Всеукраинское общественное объединение семей погибших и без вести пропавших, участников Антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8 сотни";
3. Киевский городской союз ветеранов АТО;
4. Муниципальная стража Киева;
5. Объединенные войной. 90-ый батальон;
6. Союз ветеранов войны с Россией;
7. Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор";
8. Легион Свободы;
9. Боевое братство Украины;
10. ОО "Защитники Отечества";
11. Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова;
12. Ангелы Тайры;
13. Медицинская команда быстрого реагирования "Ветерок";
14. Женский Ветеранское Движение;
15. Госпитальеры;
16. Объединение участников АТО Тернопольщины;
17. Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий и волонтеров АТО Луганской области;
18. Ивано-Франковская городская Ассоциация участников АТО;
19. Ивано-Франковская областная ассоциация участников и ветеранов АТО;
20. Координационный Совет ветеранов Бучанского района;
21. Совет ветеранов Крыма при Краевой Раде украинский Крыма;
22. Военно-патриотическое объединение крымскотатарских участников боевых действий Къырым Газе;
23. Союз морских пехотинцев Украины;
24. Ветераны 3-го отдельного танкового батальона "Зверобой";
25. Синодальное управления военного духовенства Православной Церкви Украины;
26. Харьковский областной союз ветеранов АТО;
27. Общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира";
28. ГС "Ветераны Украины";
29. Барское объединения ветеранов АТО и волонтеров;
30. Хмельницкий городской союз участников АТО, боевых действий и инвалидов войны;
31. Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Сумской области;
32. ОО "Добротворец";
33. ОО "Инвалидов-участников боевых действий АТО".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал беспрецедентное празднование 30-й годовщины Независимости Украины.
Также "Страна" сообщала, что в прошлом году Петр Порошенко возглавил одну из колонн на Марше Защитников вопреки просьбам ветеранов.