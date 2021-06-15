В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве пройдет марш Защитников Украины, который проходил и в прошлом году. Встретятся участники марша в парке Шевченко и пройдут по улице Крещатик к Майдану Незалежности. Основу марширующих составят бывшие атошники.

Об этом сообщает Telegram-канал движения "Основа будущего".Точное время начала марша на данный момент неизвестна, он будет назначен через час после официального военного парада, чтобы люди могли посетить оба мероприятия.

Сейчас в организационный комитет марша входят:

1. ОО "Семья Героев Небесной Сотни";

2. Всеукраинское общественное объединение семей погибших и без вести пропавших, участников Антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8 сотни";

3. Киевский городской союз ветеранов АТО;

4. Муниципальная стража Киева;

5. Объединенные войной. 90-ый батальон;

6. Союз ветеранов войны с Россией;

7. Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор";

8. Легион Свободы;

9. Боевое братство Украины;

10. ОО "Защитники Отечества";

11. Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова;

12. Ангелы Тайры;

13. Медицинская команда быстрого реагирования "Ветерок";

14. Женский Ветеранское Движение;

15. Госпитальеры;

16. Объединение участников АТО Тернопольщины;

17. Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий и волонтеров АТО Луганской области;

18. Ивано-Франковская городская Ассоциация участников АТО;

19. Ивано-Франковская областная ассоциация участников и ветеранов АТО;

20. Координационный Совет ветеранов Бучанского района;

21. Совет ветеранов Крыма при Краевой Раде украинский Крыма;

22. Военно-патриотическое объединение крымскотатарских участников боевых действий Къырым Газе;

23. Союз морских пехотинцев Украины;

24. Ветераны 3-го отдельного танкового батальона "Зверобой";

25. Синодальное управления военного духовенства Православной Церкви Украины;

26. Харьковский областной союз ветеранов АТО;

27. Общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира";

28. ГС "Ветераны Украины";

29. Барское объединения ветеранов АТО и волонтеров;

30. Хмельницкий городской союз участников АТО, боевых действий и инвалидов войны;

31. Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Сумской области;

32. ОО "Добротворец";

33. ОО "Инвалидов-участников боевых действий АТО".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал беспрецедентное празднование 30-й годовщины Независимости Украины.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году Петр Порошенко возглавил одну из колонн на Марше Защитников вопреки просьбам ветеранов.