Группа народных депутатов из оппозиционных фракций зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации.

Информация о нем уже размещен на сайте парламента.

Речь идет о проекте закона №5599-1 "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

При этом текст законопроекта на сайте Рады пока не обнародован.

Его зарегистрировали на сайте парламента во вторник 15 июня и передали на рассмотрение руководству парламента.

Среди авторов законопроекта народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько ("Батькивщина").

Ранее "Страна" сообщала, что согласно опросу почти 60% украинцев раскритиковали законопроект Зеленского об олигархах. Более трети респондентов считают, что инициатива президента по деолигархизации в стране - это популистский шаг, сделанный с целью повысить свой рейтинг среди народа.

Еще мы писали о том, что сегодня Зеленский анонсировал новые законы для "борьбы с олигархами".