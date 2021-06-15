Во вторник, 15 июня, в Кабинете министров началось первое заседание комиссии по отбору кандидатов на должность директора нового государственного органа - Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канала народная депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам нардепа, на заседании присутствуют все члены комиссии, кроме двух: Александра Кубракова и Юлии Свириденко.

"Сейчас избирают председателя и секретаря комиссии. Тимофей Милованов стал председателем комиссии единогласно. Галина Шевченко - секретарь. Конкурс продлится с 9 утра 16 июня 2021 до 20:00 7 июля 2021", - добавила "слуга народа".

Как писала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз.

Мы подробно анализировали, как поменяет расклады по бизнесу и схемам БЭБ и кто его может возглавить.

Также мы сообщали, что 19 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ от Совета национальной безопасности и обороны Украины.