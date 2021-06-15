В России в возрасте 93 лет скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов. Он считался старейшим в мире человеком, побывавшим в космосе. За его плечами - три полета, которые состоялись в январе и октябре 1969 года и в апреле 1971 года. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

В январе 1969 года 41-летний Владимир Шаталов осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе - "Союз-4" под его управлением пристыковался к "Союзу-5". Таким образом впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход космонавтов через открытый из одного корабля в другой.

В 1987-1991 годах Шаталов был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.

Причина смерти космонавта не сообщается.

Напомним, 28 апреля стало известно о смерти американского астронавта Майкла Коллинза, который участвовал в полете "Аполлона-11" на Луну в 1969 году. Он умер на 91-м году жизни.

Также мы сообщали, что в 2019 году умер советский космонавт Алексей Леонов. Смерть наступила в московском госпитале им.Бурденко. Леонов был первым в мире человеком, который вышел в открытый космос.