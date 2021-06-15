Во вторник, 15 июня, президент Соединенных Штатов Америки прибыл в Женеву, где 16 июня пройдут его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Трансляцию прибытия американского лидера ведут различные мировые СМИ.

Напомним, Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры на вилле Ла Гранж (villa La Grange), которая расположена на берегу Женевского озера. Над Швейцарией частично закроют небо и усилят полицию во время встречи президентов. Встреча продлится около 4-5 часов, с перерывами. При этом в ходе переговоров будет происходить смена форматов: переговоры запланированы из трех частей - беседа в узком составе, в расширенном, перерыв и продолжение переговоров.

После переговоров, Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

В преддверии встречи с Байденом, президент России впервые за три года дал интервью американскому каналу, в котором полтора часа отвечал на вопросы журналиста. В нем он говорил о НАТО, Китае и, совсем немного, об Украине.

Также сообщалось, что Киев не станет признавать договоренности между президентами России и США, которые будут касаться Украины, но будут достигнуты бе ее участия.