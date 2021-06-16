С этой недели в Украине начали прививать от коронавируса депутатов и госслужащих. Все они, включая в том числе судей, получили право на самую востребованную вакцину - Pfizer.

Причем в приоритетные группы по вакцинации их внесли уже после того, как в Украину завезли немецко-американский препарат. До этого, видимо, чиновники желанием прививаться особо не горели.

Разбирались, как вышло, что депутатов вакцинируют самой востребованной из представленных в Украине вакцин и как распределяют ее дозы среди простых украинцев.

От чиновников до нардепов

В Киеве с понедельника, 14 июня, началась вакцинация госслужащих от коронавируса. Прививки им делают вакциной компании Pfizer-BioNTech. Речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

Чиновников, депутатов и судей прививают "Пфайзером" мобильные бригады - согласно решению Оперативного штаба Минздрава.

Такое решение было принято еще 7 мая. В Дорожную карту вакцинации внесли изменения и добавили госслужащих на третий этап вакцинации - "как структуры, выполняющие функции государства, регионального и местного управления".

Народных депутатов, которые хотят сделать прививку от коронавируса, вакцинируют препаратом компании "Пфайзер" прямо в Верховной Раде.

Нардепы могут записаться на вакцинацию в холле парламента. После этого им делают прививку в отдельном кабинете. К середине дня 15 июня уже вакцинировались 42 депутата. Тем, кто недавно перенес коронавирус, прививку рекомендуют отложить.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале вчера опубликовал нардеп Евгений Шевченко, которого ранее исключили из рядов "слуг народа". Он показал процедуру вакцинации в парламенте. В холле он подошел к столу, за которым сидят несколько девушек-медиков.

- Здравствуйте, тут депутатов записывают на вакцинацию "Пфайзером"?

Получив утвердительный ответ, он сказал, что его врач говорит, что ему прививаться еще рано после перенесенного коронавируса.

- А сколько депутатов уже записались?

- Сорок два

- А где вакцинируют?

- Вот тут рядом, мы сейчас вас записываем и вы сразу идете.

В прививочном кабинете, тут же в Раде, дежурит бригада медиков. Депутату продемонстрировали флакон "Пфайзера" и документы на него.

Сам Шевченко не стал прививаться, поскольку у него еще действует собственный иммунитет. В прививочном кабинете ему посоветовали вакцинироваться от ковида через полгода.

Кого могут прививать "Пфайзером"?

Препарат Comirnaty (торговая марка вакцины от коронавиурса от Pfizer-BioNTech) разрешают колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту. Его подтвержденная эффективность 95%, что является одним из лучших в мире показателей.

Это один из четырех препаратов, утвержденных в ЕС (кроме "АстраЗенеки", "Модерны" и "Джонсона"), что дает основание полагать, что у привитых "Пфайзером" будет меньше трудностей при въезде в Европу, когда заработают ковид-сертификаты.

Неудивительно, что многие украинцы стремятся привиться "Пфайзером". Но это возможно, только если они попадают в категорию, определенную Минздравом. Пока "Пфайзер" кололи следующим категориям украинцев:

- медики,

- работники образования,

- военнослужащие,

- публичные лица и ветераны боевых действий,

- соцработники,

- работники сферы госбезопасности,

- лица старше 60 лет,

- работники критической инфраструктуры,

- лица с сопутствующими заболеваниями.

Также "Пфайзером" прививали иностранных дипломатов. Как объяснили в МОЗ, это делают, поскольку другие страны также прививают украинских дипломатов на местах.

В этом перечне есть и категория "другие приоритетные группы". Что и стало лазейкой для чиновников и нардепов. Но вопрос - сколько их удалось привить?

Как видим из данных на сайте СНБО, по состоянию на 15 июня больше всего немецко-американской вакциной привили работников образования (142 033), медиков (63 692), работников сферы госбезопасности (29 801).

Распределение вакцины Pfizer по целевым группам. Данные с сайта СНБО

"Другие приоритетные группы" "Пфайзер" получали тоже. Всего 2 353 человека, большинство из них были привиты в июне.

Количество вакцинаций в группе "iншi" (первая доза). Данные СНБО

То есть можно считать, что именно такова математика vip-вакцинации за половину месяца. Казалось бы, эти цифры невелики. Но и доля госслужащих с нардепами тоже невысока относительно всего населения.

Показателен тут сам факт, что элита уже начала колоть себя дефицитной вакциной с доставкой прямо на рабочее место - тогда как обычным людям предлагается стоять в очередях за китайским препаратом.

Как в Украине распределяют вакцины?

По состоянию на 15 июня Украина получила порядка 4 миллионов доз вакцины от коронавируса от разных производителей:

AstraZeneca (или Covishield) - 1 572 800,

Pfizer-BioNTech (Comirnaty) - 1 289 340,

Sinovac Biotech (Coronavac) - 1 213 316.

Количество вакцин, которые получила Украина. Данные с сайта СНБО

Еще 700 тысяч доз вакцины, по данным МОЗ, пребывает на лабораторном контроле. Вместе с ними можно говорить, что у Украины пока 4 851 506 доз.

Сколько в Украине вакцины и вакцинированных. Данные Минздрава

Первой в страну завезли индийскую "АстраЗенеку" - в конце февраля. И начали вакцинировать первых украинцев. Эффективность этого препарата после двух доз, если соблюдать между ними трехмесячный перерыв, как советуют в МОЗ Украины - 81,3%.

В конце марта доставили китайский препарат "Короновак" от Sinovac Biotech. Прививать им начали с апреля. Заявленная эффективность "Короновака" - 83,5% после двух доз, но, к примеру, в Бразилии, протестировав препарат на своем населении, заявляют, что на самом деле - около 50%.

И, наконец, "Пфайзер". Первая партия вакцин Pfizer прибыла в Украину в апреле и тогда же началась вакцинация. Эффективность препарата - 95%.

В Минздраве разбили вакцинацию на пять этапов.

Первый этап. В первую очередь вакцинировали медиков, которые работали с ковид-больными, военнослужащих в зоне ООС на Донбассе, пожилых людей из домов престарелых и интернатов и работников этих учреждений. Прививали "Ковишилдом". Других вакцин на тот момент не было. Также привиться без очереди могли публичные лица - для популяризации прививок от коронавируса.

Второй этап. Потом вакцинировать стали пожилых людей старше 80 лет, соцработников и остальных медиков, священников. С апреля кололи "АстраЗенеку" и "Короновак".

Третий этап. Прививать стали учителей, лиц старше 65 лет, работников сферы госбезопасности (Нацполиция, ГосЧС, пограничники).

Четвертый этап. Подключили лиц старше 60 лет, в том числе тех, кто имеет сопутствующие заболевания, работников мест лишения свободы и осужденных, граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Пятый этап. Предполагается, что очередь дойдет до остального населения. Вакцинировать обещают всех желающих от 18 лет.

На деле власти еще тогда предупреждали, что эти этапы могут смешиваться, если вакцин будет хватать.

Логика распределения вакцин среди населения была такой: первых украинцев (медиков, военных, в домах престарелых) прививали только "Ковишилдом", поскольку выбирать было не из чего.

С появлением "Короновака" и "Пфайзера" в Минздраве стали распределять вакцины более творчески.

Наиболее востребованным "Пфайзером" стали массово колоть учителей, медиков, соцработников. Теперь им вакцинируют и депутатов с чиновниками.

На пятый этап в Украине пока вышла только китайская вакцина "Коронавак". В центрах массовой вакцинации, которые по выходным работают в Киеве, Одессе, Львове и других городах, прививают именно ею. Там ставят уколы всем желающим в порядке живой очереди.

Также "Короновак" колют пенсионерам, полицейским и пограничникам.

В пунктах вакцинации в регионах украинцев, которые входят в категории, попадающие под вакцинацию, до июня чаще всего кололи "АстраЗенекой" индийского и южнокорейского производства. Пик пришелся на апрель.

А вот в июне "АстраЗенеку" сменили "Короновак" и "Пфайзер". За полмесяца первой дозой "АстраЗенекой" вакцинировали всего 2 589 человек (еще 125 051 вакцинаций - это вторая доза, то есть те, кто уже был охвачен).

Для сравнения - в июне "Короновака" укололи 236 496 первых доз (и 23 804 второй), "Пфайзера" - 236 514 первой дозой и 9 547 второй.

Это связано с тем, что, вакцинацию "АстраЗенекой" начали в феврале, а "Пфайзером" позже всего - в мае.

Хорошая новость может состоять в том, что "Пфайзера" Украине обещают порядка 20 миллионов доз до конца года. Это позволит довольно быстро привить элиту и потом передать вакцину всему остальному населению. Но только в том случае, если поставки не сорвутся. А такое в украинской практике уже не раз бывало.