В Ровенской области задержали мужчину, который ударил полицейского вилами в собственном дворе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции региона.

По данным правоохранителей, в понедельник около 16 часов экипаж патрульных заметил в селе Маринин водителя, который ехал на мотоцикле без шлема с подозрительными маневрами. Когда полицейские начали преследовать мужчину, тот заехал во двор своего дома. Стражи порядка попытались привлечь его к ответственности, однако 49-летний водитель мотоцикла устроил скандал и при поддержке жены проткнул одного из патрульных вилами.

После этого мужчина успокоился и заявил, что посидит в доме, но пока напарник вызывал "скорую" и оказывал раненному коллеге первую медицинскую помощь, тайком сбежал. Впрочем, через несколько часов предполагаемого злоумышленника разыскали в полукилометре от дома с признаками алкогольного опьянения.

Медики диагностировали у пострадавшего проникающую колотую рану ноги, но он отказался от госпитализации. Сейчас следовали ведут уголовное производство о нанесении телесных повреждений правоохранителю во время выполнения служебных обязанностей, мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же подозреваемый был трезвым — он мог отделаться штрафом за езду без шлема, который составляет 51 гривну.

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