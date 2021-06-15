Украина не станет признавать договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые касаются ее, но будут достигнуты без ее участия.

Об этом 15 июня заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, передают "Украинские новости".

"Никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что Киев не видит риска в достижении таких договоренностей. Он отметил, что Байден предложил Путину встретиться во время эскалации на Донбассе и вдоль украинских границ. При этом Кулеба убежден, что Украина станет важной темой переговоров, и добавил, что МИД готов оперативно реагировать на любое развитие событий.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Она продлится не более 4-5 часов, с перерывами. При этом в ходе переговоров будет происходить смена форматов: переговоры запланированы из трех частей - беседа в узком составе, в расширенном, перерыв и продолжение переговоров.

Также мы писали, что Зеленский сожалеет, что не успел встретиться с Байденом до его саммита с Путиным.