В Польше объявили о беспрецедентной атаке хакеров. Из-за нее созывают закрытое заседание парламента
Правительственная инфраструктура Польшу пострадала от широкомасштабной кибератаки, в результате которой произошла утечка данных канцелярии премьер-министра. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает на среду закрытое заседание парламента, чтобы обсудить беспрецедентную атаку и ее последствия.
Об этом пишет издание Wiadomosci.
"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.
По предварительным данным, во время кибератаки утечка данных канцелярии премьер-министра произошла из-за того, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.
По словам Дворчика, хакеры взломали электронную почту и страницы в социальных сетях его и его супруги.
Он также добавил, что "в почтовом ящике, который подвергся взлому, не было секретной, служебной или совершенно секретной информации". По его мнению, целью такого типа кибератаки является дезинформация, и поэтому соответствующие спецслужбы Польши проводят все необходимые действия.
Ранее "Страна" писала о том, что подземка Нью-Йорка два дня отбивала кибератаки, подозревают хакеров из Китая.
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