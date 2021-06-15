Правительственная инфраструктура Польшу пострадала от широкомасштабной кибератаки, в результате которой произошла утечка данных канцелярии премьер-министра. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает на среду закрытое заседание парламента, чтобы обсудить беспрецедентную атаку и ее последствия.

Об этом пишет издание Wiadomosci.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

По предварительным данным, во время кибератаки утечка данных канцелярии премьер-министра произошла из-за того, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.

По словам Дворчика, хакеры взломали электронную почту и страницы в социальных сетях его и его супруги.

Он также добавил, что "в почтовом ящике, который подвергся взлому, не было секретной, служебной или совершенно секретной информации". По его мнению, целью такого типа кибератаки является дезинформация, и поэтому соответствующие спецслужбы Польши проводят все необходимые действия.

Ранее "Страна" писала о том, что подземка Нью-Йорка два дня отбивала кибератаки, подозревают хакеров из Китая.

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