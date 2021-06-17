В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет второй матч на Евро-2020. Ее соперники сегодня - сборная Северной Македонии.

Старт игры в 16:00. Она пройдет в Бухаресте, где во время Евро-2020 базируется наша сборная по футболу.

В прямом эфире матч Украина - Северная Македония покажет телеканал "Футбол 1", а также транслирующие его сервисы - Oll.tv, XTRA TV.

Украина играет в группе С. После первых матчей первую строчку заняла сборная Австрии, одолевшая сборную Северной Македонии со счетом 3:1. На втором месте сборная Нидерландов, обыгравшая Украину со счетом 3:2 в прошлом матче.

Украина на третьем месте. Северная Македония - на четвертом.

Положение команд в группе С после первых матчей

Чтобы выйти из группы в плей-офф Украине важно одержать победу в двух оставшихся матчах - с Северной Македонией и Австрией.

Напомним, календарь оставшихся игр в группе сборной Украины на Евро-2020.

17 июня

Украина - Северная Македония в 16.00



Нидерланды - Австрия в 22.00

21 июня

Северная Македония - Нидерланды в 19.00.

Украина - Австрия в 19.00.

Также читайте календарь, все актуальные результаты и расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020. Данные в нем обновляются.