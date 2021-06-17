Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Украина - Северная Македония
В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет второй матч на Евро-2020. Ее соперники сегодня - сборная Северной Македонии.
Старт игры в 16:00. Она пройдет в Бухаресте, где во время Евро-2020 базируется наша сборная по футболу.
В прямом эфире матч Украина - Северная Македония покажет телеканал "Футбол 1", а также транслирующие его сервисы - Oll.tv, XTRA TV.
Украина играет в группе С. После первых матчей первую строчку заняла сборная Австрии, одолевшая сборную Северной Македонии со счетом 3:1. На втором месте сборная Нидерландов, обыгравшая Украину со счетом 3:2 в прошлом матче.
Украина на третьем месте. Северная Македония - на четвертом.
Положение команд в группе С после первых матчей
Чтобы выйти из группы в плей-офф Украине важно одержать победу в двух оставшихся матчах - с Северной Македонией и Австрией.
Напомним, календарь оставшихся игр в группе сборной Украины на Евро-2020.
17 июня
Украина - Северная Македония в 16.00
Нидерланды - Австрия в 22.00
21 июня
Северная Македония - Нидерланды в 19.00.
Украина - Австрия в 19.00.
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