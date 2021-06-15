На границе Украины с Россией на момент заявления министра обороны РФ об окончании учений и отводе войск, было сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Почти месяц спустя было отведено не более 12 тысяч.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, во вторник, 15 июня.

"Я проинформировал свою коллегу о том, что, несмотря но громкие заявления, реального отвода войск России от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из немного больше, чем 100 тыс. российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, через больше, чем месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военных. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", - сказал Кулеба.

Кроме того, министр обсудил с Линде ситуацию на Донбассе, агрессию со стороны РФ и ее гуманитарные последствия и дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта. Он уточнил, что Украина высоко ценит усилия ОБСЕ, в частности важную работу Специальной мониторинговой миссии и усилия ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия ведут переговоры при посредничестве именно ОБСЕ.

Кулеба рассказал, что понедельник Линде посетила Мариуполь, где ознакомилась с ситуацией в Приазовье, в частности в контексте ограничения Россией свободы судоходства в Азове.

"Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны. Попытки задушить украинские порты и препятствовать торговле - это тактика давления на правительства через давление на людей. Украина будет делать все, чтобы защитить экономическую и социальную стабильность в этом регионе, и наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели", - считает глава МИД Украины.

Напомним, 22 апреля Россия объявила об отводе войск от границ Украины. Однако в мае генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных на границах с Украиной.

По словам президента РФ Владимира Путина, российские войска к границе с Украиной стянули из-за того, что в этом районе регулярно проводятся военные учения НАТО.