В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают, что путь в НАТО для Украины не приемлем, а власти сейчас должны сосредоточиться на достижении мира на Донбассе, а путь к развитию - это нейтралитет и укрепление государственности.

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Абсолютно понятно было, что в НАТО нас никто не примет. Это было ясно по тем сигналам, которые мы получали еще до саммита. И это то, на чем еще снова акцентировали внимание: что очень много внутренних проблем, связанных и с коррупцией, и со слабостью государственных институтов, и неготовностью страны в целом, и расколом, который вызовет вопрос принятия в НАТО, в украинском обществе", - сказал Бойко.

По его мнению, все усилия власти сейчас должны быть сосредоточены на достижении мира на востоке страны.

"Я очень надеюсь, что в рамках саммита президентов РФ и США в Женеве будет принято решение о восстановлении специального двустороннего формата консультаций по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Такой формат существовал ранее. В частности, в рамках переговоров Волкер-Сурков было проделано много работы, была заинтересованность в результате. Я надеюсь, что, учтя прошлые ошибки, такой формат будет восстановлен и это приблизит мир в Украине. Это то, за что выступает наша партия, это то, чего хотят люди", - заявил Юрий Бойко.

Напомним, "Страна" писала о том, что на саммите НАТО не называли сроков присоединения к альянсу Украины и Грузии.

Также мы писали о том, что Зеленский посетовал на отсутствие конкретики в вопросе движения Украины к НАТО.