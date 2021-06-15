Бывшего директора детского санатория "Журавочка" в Киевской области подозревают в растрате имущества почти на двадцать миллионов гривень. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе следствия выяснилось, что в течение 2017-2020 годов действующий на то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование.

Кроме того, корпуса и административные здания санатория были разобраны на строительные материалы и вывезены. Государству был нанесен ущерб на 19,9 млн гривень.

"Экс-директора санатория подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, бывшего главу правления банка "Аркада" подозревают в растрате 22 млн грн.

Также сообщалось, что бывшему заместителю главы МЧС вручили подозрение в растрате 23 млн грн.