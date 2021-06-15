Во вторник, 15 июня, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган провели в городе Шуши встречу, по итогам которой они подписали декларацию о союзнических отношениях между странами.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Город Шуши с 1992 по 2020 год город контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Азербайджан восстановил контроль над ним 8 ноября 2020 года в результате боевых действий.

В этом городе президенты стран подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции.

Отметим, что 10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев провел парад по случаю победы в войне в Карабахе. На мероприятие приезжал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он на параде в Баку заявил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам.

Напомним, в середине мая премьер-министр Армении Пашинян заявил о росте агрессивности Азербайджана на границе со страной, однако Алиев это отрицал.

Также мы писали о том, что в конце мая в Карабахе случилось обострение: в Баку заявили о взятии в плен диверсионной разведгруппы Армении.