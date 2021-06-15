В понедельник цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с мая 2019 года превысила $70 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus.

Так, стоимость составила $70,65 за баррель — это на $0,55 дороже цены в пятницу. Цена партии Urals объемом 80 000 — 100 000 тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении также выросла на $0,55 — до $70,35 за баррель.

Цена Urals выросла вслед за мировыми котировками, отмечает Argus. Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в августе к 15:30 мск росла на 1,11% и составляла $73,67, а WTI к тому же моменту дорожала на 1,31% и торговалась за $71,81, следует из данных Bloomberg Energy.

Напомним, что недавно мировые цена нефти Brent стали выше $73, впервые за два года.

Эксперты считают, что цены подтолкнул оптимизм по поводу увеличения спроса на топливо из-за ускорения вакцинации против Covid-19 в различных странах, что поможет улучшению экономической ситуации и снятию ограничений на путешествия.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что летом нефтяные цены могут достигнуть $80 за баррель. Сейчас же нефть уже третью неделю подряд завершает "в плюсе".