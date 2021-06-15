10-летняя девочка погибла, спасая четырехлетнего брата, который провалился в выгребную яму уличного туалета. Трагедия произошла в селе Кийлов Бориспольского района. Пострадавший мальчик доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Как выяснили правоохранители, дети из семьи ромов гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросили охранника пустить их в уличный туалет. Когда дети туда попали, то мальчик провалился в отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также упала в яму.

Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем событий они вытащили детей из ямы. Мальчик и девочка были без сознания. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции Киевщины, группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские Бориспольского районного управления полиции, а также служба по делам детей

Как выяснилось, семья ромов прибыла в село Кийлив из Ужгорода три дня назад и заселилась в доме соседней базы отдыха. В состав семьи входят две сестры с мужьями и восемь детей разного возраста.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре женщина, заявившая о похищении ее новорожденного сына, сама выбросила его в выгребную яму.

Также мы сообщила, что в Херсоне мужчина погиб, пытаясь достать из выгребной ямы упавший телефон.