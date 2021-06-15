В Винницкой области открылся первый в Украине Центр для детей, которые пострадали или стали свидетелями насилия. Его цель - предоставить таким детям защиту и социально-психологическую поддержку в процессе правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале во вторник, 15 июня.

Центр - это пилотный проект, который был создан по модели Барнхаус. В нем есть комнаты ожиадния, для допроса, для работы специалистов, кухня, медпункт и комната для мультадисциплинарной команды.

"Барнахус - это междисциплинарное специализированное учреждение для проведения процессуальных действий в среде, дружественной для ребенка и в условиях, которые минимизируют последствия его травматизации. В центре будут оказывать социальную, психологическую, правовую, медицинскую, другие виды помощи детям - потерпевшим и свидетелям по уголовным производствам, связанным с насилием", - говорится в сообщении.

По словам заместительницы министра внутренних дел Катерины Павличенко, МВД и все подразделения полиции работают над тем, чтоб защитить права детей и сформировать дружественную к ним систему правосудия. Для реализации задумки о защите детей привлекаются разные специалисты: следователи полиции, ювенальные полицейские, прокуроры, адвокаты, социальные работники и другие.

Напомним, за первые месяцы 2021 года в Украине от сексуального насилия пострадали 75 детей.

Также сообщалось, что под Черкассами директор школы издевался над детьми.