Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 26 мая по 8 июня 2021 года.

В целом, новый состав парламента выглядит следующим образом:

"Слуга народа" - 23,3%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,9%;

"Европейская солидарность" – 15,3%;

"Батькивщина" – 11,1%.

Остальные партии, согласно опросу, не преодолевают проходной барьер.

При этом 66,8% опрошенных считают, что для мирного урегулирования (т.е. для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с РФ) Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным.

А 50,2% респондентов уверены, что Зеленский должен для восстановления мира на Донбассе провести личную встречу с руководством ОРДЛО.

Отвечая на вопрос, справляется ли украинская власть с вакцинацией населения или не справляется, 70,2% заявили, что не справляется.

При этом 72% респондентов подчеркнули, что это вызвано субъективными причинами - непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины.

Также украинцы отвечали на вопрос, каково их отношение к 9 мая – Дню Победы. 62,2% респондентов заявили, что для них – это большой праздник.

51,3% опрошенных отметили, что решение власти в целом отказаться от официальных торжеств по поводу празднования Дня Победы – неправильное.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" c 26 мая по 8 июня 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3004 респондента.

Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента. Стандартные отклонения: 1,1- 1,9%.

Ранее соцопрос показал, что больше половины украинцев разговаривает в быту на русском языке.

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