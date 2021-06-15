Житель Закарпатья пытался вывезти в одну из стран Евросоюза прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. Однако ему не удалось беспрепятственно переместить все это через пункт пропуска. Попытку незаконного вывоза из страны товаров двойного назначения предупредили контрразведчики СБУ, сообщается на сайте ведомства.

Следователи органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото спецоперации СБУ по задержанию в Киеве торговцев оружием из зоны ООС.

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