В Киевской области руководство одного их психоневрологических интернатов подпольно продавало вакцину от коронавируса, которая была предназначена для прививок пациентов учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"Полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины", - говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины от коронавируса, которую выделили для пациентов учреждения в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения..

Ранее "Страна" писала, как в Украине и мире работает черный рынок вакцин от коронавируса и за какую сумму можно приобрести препарат.

Также сообщалось, что продажа вакцин от коронавируса на коммерческом рынке может появится после окончания лета 2021 года. На данный мометн производители официально заявляют, что торгуют только с государствами.