В Верховной Раде депутатов, которые хотят сделать прививку от коронавируса, вакцинируют препаратом Pfizer.

Видео в Telegram-канале опубликовал нардеп Евгений Шевченко.

В холле здания парламента народные избранники имеют возможность записаться на вакцинацию, после этого они могут сделать прививку в отдельном кабинете. По состоянию середину дня 15 июня 42 нардепа уже вакцинировались.

Прививки нардепам делают вакциной Pfizer. Тем, кто недавно перенес коронавирус, вакцинацию рекомендуют отложить.

Напомним, в Киеве массовую вакцинацию в МВЦ перенесли на будние. В связи с предстоящими праздниками сделать прививку на этой неделе можно будет не в субботу и воскресенье, 19-20 июня, а в четверг-пятницу, 17-18 июня.

Также мы сообщали о том, что Евросоюз снял ограничения на поездки для обладателей COVID-сертификатов, уколовшихся одобренными вакцинами.

Кроме того, "Страна" писала о том, что на прошлых выходных в 50 центрах массовой вакцинации, расположенных в 16 регионах, сделали более 30 тысяч прививок от Covid-19. Сейчас там делают прививки китайской вакциной. выбрать другой препарат нельзя.