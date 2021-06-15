Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" задекларировал 520 077 гривен зарплаты, часть в мае и еще часть - в первых числах июня. Таким образом, уже второй месяц подряд он получает зарплату более полумиллиона гривень в месяц.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно этим данным, 17 мая Гусев задекларировал 142 607 гривен зарплаты по своему основному месту работы - "Укроборонпром".

После этого, 3 июня, он задекларировал получение еще 377 470 гривен зарплаты по тому же месту работы.

Напомним, за апрель Юрий Гусев задекларировал 557 тыс. гривен зарплаты. При этом министр обороны Украины Андрей Таран за весь 2020 год получил 688,7 тыс. гривен.

Ранее, в декабре прошлого года, Гусев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование.

Вместо него будут созданы отдельные холдинговые компании, часть предприятий будут приватизированы.

Планировалось, что из 137 предприятий, которые сейчас входят в концерн, останется порядка 65.