Недавно украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World представила новый трейлер популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 с подзаголовком Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля").

Видеоигра выйдет только в 2022 году. Но националисты уже пытаются сорвать запущенную рекламную кампанию, обвиняя разработчиков в недостаточной любви к украинскому языку.

Ряд радикально настроенных активистов в соцсетях возмущаются официальному трейлеру игры на русском языке и транслитерацией на английский. Они запустили в Twitter свой флешмоб с хэштегом #ChornobylNotChernobyl и предлагают запретить выпуск франшизы.

"Страна" разбиралась в тонкостях очередной "зрады" на языковой почве.

Что известно о культовой украинской игре

"Сталкер" - самая известная в мире компьютерная игра от украинских разработчиков студии компьютерных игр GSC Game World. Первая часть была выпущен в 2007 году под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Игра моментально заслужила культовый статус и получила продолжения (Сталкер "Чистое небо" в 2008 году и Сталкер "Зов Припяти" в 2009 году).

Основателем компании является киевский проектировщик компьютерных игр Сергей Григорович, а название фирмы - это аббревиатура его фамилии, имени и отчества на английском языке.

Анонсировано, что продолжение игры выйдет 28 апреля 2022 года и получит подзаголовок Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля", - Ред.) Действие этой части также разворачивается в зоне отчуждения, которая возникла в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

На YouTube-канале GSC Game World на днях вышел официальный трейлер видеоигры.

В 5-минутном видео представлены разнообразные локации - от посиделок у костра до заброшенных поселений Чернобыльской зоны, в которых свирепствуют монстры, заводов с аномалиями, радиоактивных болот, брошенных домов с артефактами, экспериментальных лабораторий с мутирующими существами. Мутанты поджидают сталкеров в Припяти и других поселениях южной границы Украины.

В конце ролика можно увидеть Сергея Григоровича, который желает главному герою "удачной охоты". Игра, как обещают создатели, выйдет для ПК и Xbox, позже появится и на PlayStation.

Но вместо того, чтобы порадоваться за проблески международного успеха украинских разработчиков, ура-патриоты принялись их критиковать.

"Чорнобиль, не Чернобыль"

Камнем преткновения среди украинских поклонников игры стало название на русском языке - "Сердце Чернобыля". Его разработчики перевели на английский путем транслитерации как "Heart of Chernobyl".

Националисты настаивают, что по законам украинского языка правильно было бы писать Chornobyl. Они недоумевают: почему украинские разработчики позволили себе выпустить трейлер на русском языке и допустили подобный перевод, который может создать впечатление того, что игра разработана в России, а не Украине.

В Twitter даже запустили специальный хэштег #ChornobylNotChernobyl.

"При этом весь трейлер на русском. Теперь на Западе игру считают российской, а русня бегает по сети и кричит про "отечественный" геймдев", - пишет пользователь Даниил Максименко.

"Потому что Чернобыль - это Украина, и название должно быть украинское", - считает еще один пользователь соцсети.

"Выпускать трейлер на весь мир на русском языке - это такое неуважение к своей украинской и мировой аудитории, что капец", - мнение еще одного, уже анонимного автора.

Некоторые, то ли в шутку, то ли всерьез потребовали запрета игры.

"Полностью поддерживаю, что Сталкер 2 неправильный и предлагаю его запретить", высказываются комментаторы.

Также "Сталкер-2" назвали "пережитком Союза и русификации".

Послышались претензии от патриотов, которые специализируются на видеоиграх. Сообщество GameStreetUA, которое выступает за украиноязычную локализацию игр, написало критический пост о "Сталкере-2" и его отношению к украинскому языку.

"Кто как не украинская компания должна понимать вред от обрусевшей (в оригинале - зросійщеної) передачи украинских топонимов?", - задаются вопросом активисты.

"И русским языком в трейлере, и подзаголовком игры украинская компания способствует распространению ложных стереотипов о российском Чернобыле среди иностранцев", - бьет тревогу паблик.

Правда, он считает, что GSC сделала это "невольно". Но тем не менее авторам поста "грустно". Они призывают исправить "ошибку" до релиза игры.

Разработчики GSC Game World никак не комментируют нападки в сети и русскоязычный трейлер. А согласно данным сервиса Steam, в игре будет озвучка и субтитры на украинском, русском и английском языках.

Как правильно - Chornobyl или Chernobyl?

Правила перевода на английский язык путем транслитерации действительно основаны на передаче алфавита языка оригинала - русского или украинского - латиницей.

Понятно, что разработчики передали русскую версию написания Чернобыля. Объяснение здесь простое: игра предназначена для мирового рынка с высокой долей на нем постсоветских стран (прежде всего России).

Если сравнить цифры, указанные на официальном сайте компании, то все становится понятно: в СНГ было продано 950 тысяч копий предыдущей части игры, а в мире - всего лишь 700 тысяч.

Но и в англоязычном мире принята именно "русская" транслитерация названия Чернобыля. Вот пример из Википедии.

Так исторически сложилось потому, что город этот стал всемирно известным еще в советское время. И, соответственно, его транслитерация латиницей именно в такой форме абсолютно логична.

Точно так же в мире никто не говорит "оборона Волгограда", имея в виду бои за Сталинград 1942-1943 года.

Далее - в английском языке, а именно на нем звучит название игры, употребляется только слово Cherrnobyl. По крайней мере, англоязычные онлайн-словари других вариантов не предлагают.

Ну, и последний аргумент - слово Chernobyl это давно часть бренда игры, который известен по всему миру, и не меняется по прихоти языковых цензоров.

Ситуацию комментируют в соцсетях и с другой стороны.

"Разработчикам игры Сталкер-2 предъявили, что, мол, в названии игры "Heart of Chernobyl" написано Chernobyl, а не Chornobyl. Мол, по-москальски, а не по-украински.

Данными предъявами политические украинцы лишь в очередной раз продемонстрировали низкий уровень образования. Дело в том, что географические названия не транслитерируются, а переводятся. Поэтому по-русски Вена, по-украински Відень, по-английски и по-немецки Wien, а по-словенски вообще Dunaj. Т.е. в каждом языке существуют свои исторически сложившиеся написания и произношения тех или иных географических названий.

Так вот: в английском языке Чернобыль называется Chernobyl, а не Chornobyl. Второе название для английского, опять же, языка, является тупо грамматической ошибкой, как и написание Odesa с одной s (такое написание будет верным, скажем, в румынском или итальянском, но по-английски так говорить неправильно). Очевидно, что фраза "Heart of Chernobyl" написана на английском по правилам этого языка.

То есть, политические украинцы продолжают исполнять свою политическую миссию: нести в мир бардак и напыщенную безграмотность.

Хоть что-то в мире не меняется", - пишет журналист Юрий Ткачев.