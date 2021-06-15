Папа Римский назначил нового апостольского нунция в Украине. Им стал литовец Висвальдас Кульбокас.

Об этом сообщает пресс-служба Апостольской нунциатуры в Украине.

Апостольский нунций - это постоянный дипломатический представитель папы римского в государствах, с которыми Святой Престол поддерживает дипломатические отношения, иными словами посол.

Папа Римский Франциск I назначил Висвальдаса Кульбокаса апостольским нунцием в Украине. Этим он также поднес Кульбокаса до архиепископского сана.

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Вступил на дипломатическую службу Святого Престола в 2004 гооду и служил в Папских представительств в Ливане, Нидерландах, России и в Секции отношений с государствами Государственного Секретариата. С 2020 года работает в Апостольской нунциатуре в Кении.

С 2015 года до июня 2020 года Апостольским нунцием в Украине был архиепископ Клаудио Гуджеротти. 4 июля Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

Напомним, ранее Папа Римский был обеспокоен эскалацией насилия на востоке Украины.

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