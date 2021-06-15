Российские наемники могут быть причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По словам многочисленных свидетелей, наемники из РФ при поддержке боевого вертолета атаковали окрестности, охотясь за повстанцами и открыли беспорядочный огонь по мирным жителям.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал CNN совместно с независимой расследовательской группой The Sentry, которая информирует о военных преступлениях со ссылкой на закрытые документы ООН рассказал об инциденте в ЦАР.

Миротворцы из MINUSCA (Операции ООН по поддержанию мира в ЦАР) обвиняют россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР в убийствах мирных жителей.

По словам очевидцев, предполагаемые российские наемники, которые действовали с правительственными военными, расстреляли группу людей, которая пряталась в мечети в городе Бамбари. Погибло минимум 12 человек, по одной из версий, среди них могли быть боевики мусульманской группировки "Селека", однако вооруженных людей в здании не было.

По некоторым данным, несколько мирных жителей были хладнокровно застрелены, когда русские и местные войска приказали людям покинуть мечеть в Бамбари поздно вечером.

"Это были русские и FACA (армия ЦАР - Ред.)", - сказала Фатима, одна из участниц событий, которая пряталась в мечети в тот вечер вместе со своими детьми.

Другие рассказали CNN, что в тот день по ним стреляли российские вертолеты. CNN подтвердил, что в начале этого года в ЦАР было отправлено несколько российских боевых вертолетов.

Как сообщает телеканал, инцидент в Бамбари - один из десятков расследованных CNN и The Sentry, которые демонстрируют широкий спектр нарушений прав человека со стороны российских наемников, направленных в ЦАР.

Напомним, в мае в ЦАР подорвали троих россиян, которых считают наемниками ЧВК.

Также сообщалось, что в 2018 году в ЦАР расстреляли троих российских журналистов.





