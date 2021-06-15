"6-7 тысяч гривен". Депутаты рассказали "Стране", какой должна быть достойная зарплата украинцев
"Страна" спросила у депутатов, какой должна быть зарплата украинцев, чтобы обеспечить достойную жизнь.
Опрос депутатов опубликован в Tiktok "Страны"
@strana.ua.tiktok
А вы как думаете - сколько нужно зарабатывать для достойной жизни? ##StranaUA ##Опрос ##Депутаты ##Киев ##Украина ##Деньги ##Зарплата ##Доходы♬ оригинальный звук Strana.ua
Депутат партии ОПЗЖ Василий Нимченко назвал конкретную цифру, которой на его взгляд достаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь.
“Я думаю, что на сегодняшний день должно быть 36,5 тыс. грн — это на семью из трёх человек”, — отметил Нимченко.
Антон Яценко, депутат партии "Батькивщина" также назвал конкретную сумму.
“На европейском уровне не менее тысячи евро”, — сообщил Яценко.
А вот депутат фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, ссылается в своих ответах на расчёт Кабмина, но считает, что суммы 5000 гривен недостаточно.
“Мы смотрели последние расчеты Кабмина и видели общественный опрос на улице Киева. Мы слышали сумму 5000 грн, но все равно я думаю, что этого недостаточно, учитывая, что коммунальные платежи у нас растут”, — заявила Мезенцева.
Илья Кива, народный депутат от партии “ОПЗЖ” ответил на вопрос лаконично.
“Для того, чтобы действительно можно было жить в этой стране, сегодня, я думаю, прожиточный минимум должен составлять 22-24 тысячи гривен", — считает Кива.
Глава партии “Голос” Кира Рудык назвала приблизительную сумму и рассказала, что по их подсчетам этого будет достаточно, чтобы обеспечивать достойную жизнь не только себе.
“Приблизительно 20 тысяч гривен, мы подсчитывали — такая должна быть зарплата, которой будет достаточно для того, чтобы действительно обеспечивать достойную жизнь не только себе и своей семье, но также и помогать немного родителям”
Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос вместо ответа, решил сам задать вопрос журналистам.
“А что в вашем понимании достойно жить?”, — спросил Лерос.
Недавно исключённый из фракции "Слуга народа" депутат Евгений Шевченко считает, что украинцы должны получать европейские зарплаты.
“Если мы стремимся в Европу и об этом декларируем, то средняя зарплата в Европе 1200 евро. Вот эту заработную плату должны получать украинцы”, — заявил нардеп.
Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев также назвал сумму, которой будет достаточно, чтобы обеспечить себе достойную жизнь.
“Если мы говорим про достойную жизнь и среднюю зарплату в Украине, то наверное она должна быть где-то в районе 1000 евро”, — утверждает Гетманцев.
А вот его коллега по фракции и глава профильного комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что на физиологическом уровне 5000 гривен вполне достаточно.
“На сегодняшний день на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тысяч гривен. Но я ориентируюсь не на физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный, и считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тысяч гривен”, — считает Третьякова.
Депутат партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович считает, что у всех разные возможности и требования, но сумму все же назвал.
“Думаю, где-то 30 тысяч гривен”, — сообщил народный избранник.
Народный депутат Вадим Новинский утверждает, что заработная плата должна соответствовать состоянию нашей экономики.
“Чтобы обеспечить достойную жизнь украинцу, я думаю, что точно не меньше 20-22 тысяч гривен”, — сообщил Новинский.
Достаточно обтекаемо и без конкретных цифр ответил на вопрос депутат фракции "Слуга народа" Роман Грыщук.
“Она (зарплата — Ред.) должна быть достойной. У каждого свои запросы на жизнь. Важно, чтобы человек получил ту зарплату, которая позволит ему достойно жить. Для каждого это по-разному. Главное чтобы человек получил ту сумму, которая ему будет комфортной для жизни”, — рассказал нардеп.
Ирина Верещук народный депутат от фракции “Слуга народа” считает, что нужно обратить внимание на уровень пенсии и выйти хотя бы на минимальный уровень.
“Давайте я начну с того, какой должна быть пенсия, потому что заработная плата зависит от человека: кто-то учится больше, кто-то учит языки, кто-то себя улучшает, изменяется и имеет возможность.
А пенсионеры это наименее обеспеченные люди, которым нужна наша с вами помощь, но, к сожалению, они её не получают. Поэтому я считаю, что минимальная пенсия должна быть на сегодня минимум 5 тысяч гривен. Если мы выйдем из этого минимума и будем двигаться дальше, то заработная плата также найдёт свой минимум, потому что для вас возможно хватит 20 тысяч гривен, когда вы живете в регионе, в районном центре, но в Киеве этих 20 тысяч гривен точно недостаточно, то есть все в сравнение. Зарплата — это вопрос к нам с вами трудоспособных, но пенсия — это вопросы к нам, к государству”, — резюмировала Верещук.
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