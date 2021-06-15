"Страна" спросила у депутатов, какой должна быть зарплата украинцев, чтобы обеспечить достойную жизнь.

Опрос депутатов опубликован в Tiktok "Страны"

Депутат партии ОПЗЖ Василий Нимченко назвал конкретную цифру, которой на его взгляд достаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь.

“Я думаю, что на сегодняшний день должно быть 36,5 тыс. грн — это на семью из трёх человек”, — отметил Нимченко.

Антон Яценко, депутат партии "Батькивщина" также назвал конкретную сумму.

“На европейском уровне не менее тысячи евро”, — сообщил Яценко.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, ссылается в своих ответах на расчёт Кабмина, но считает, что суммы 5000 гривен недостаточно.

“Мы смотрели последние расчеты Кабмина и видели общественный опрос на улице Киева. Мы слышали сумму 5000 грн, но все равно я думаю, что этого недостаточно, учитывая, что коммунальные платежи у нас растут”, — заявила Мезенцева.

Илья Кива, народный депутат от партии “ОПЗЖ” ответил на вопрос лаконично.

“Для того, чтобы действительно можно было жить в этой стране, сегодня, я думаю, прожиточный минимум должен составлять 22-24 тысячи гривен", — считает Кива.

Глава партии “Голос” Кира Рудык назвала приблизительную сумму и рассказала, что по их подсчетам этого будет достаточно, чтобы обеспечивать достойную жизнь не только себе.

“Приблизительно 20 тысяч гривен, мы подсчитывали — такая должна быть зарплата, которой будет достаточно для того, чтобы действительно обеспечивать достойную жизнь не только себе и своей семье, но также и помогать немного родителям”

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос вместо ответа, решил сам задать вопрос журналистам.

“А что в вашем понимании достойно жить?”, — спросил Лерос.

Недавно исключённый из фракции "Слуга народа" депутат Евгений Шевченко считает, что украинцы должны получать европейские зарплаты.

“Если мы стремимся в Европу и об этом декларируем, то средняя зарплата в Европе 1200 евро. Вот эту заработную плату должны получать украинцы”, — заявил нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев также назвал сумму, которой будет достаточно, чтобы обеспечить себе достойную жизнь.

“Если мы говорим про достойную жизнь и среднюю зарплату в Украине, то наверное она должна быть где-то в районе 1000 евро”, — утверждает Гетманцев.

А вот его коллега по фракции и глава профильного комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что на физиологическом уровне 5000 гривен вполне достаточно.

“На сегодняшний день на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тысяч гривен. Но я ориентируюсь не на физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный, и считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тысяч гривен”, — считает Третьякова.

Депутат партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович считает, что у всех разные возможности и требования, но сумму все же назвал.

“Думаю, где-то 30 тысяч гривен”, — сообщил народный избранник.

Народный депутат Вадим Новинский утверждает, что заработная плата должна соответствовать состоянию нашей экономики.

“Чтобы обеспечить достойную жизнь украинцу, я думаю, что точно не меньше 20-22 тысяч гривен”, — сообщил Новинский.

Достаточно обтекаемо и без конкретных цифр ответил на вопрос депутат фракции "Слуга народа" Роман Грыщук.

“Она (зарплата — Ред.) должна быть достойной. У каждого свои запросы на жизнь. Важно, чтобы человек получил ту зарплату, которая позволит ему достойно жить. Для каждого это по-разному. Главное чтобы человек получил ту сумму, которая ему будет комфортной для жизни”, — рассказал нардеп.

Ирина Верещук народный депутат от фракции “Слуга народа” считает, что нужно обратить внимание на уровень пенсии и выйти хотя бы на минимальный уровень.

“Давайте я начну с того, какой должна быть пенсия, потому что заработная плата зависит от человека: кто-то учится больше, кто-то учит языки, кто-то себя улучшает, изменяется и имеет возможность.

А пенсионеры это наименее обеспеченные люди, которым нужна наша с вами помощь, но, к сожалению, они её не получают. Поэтому я считаю, что минимальная пенсия должна быть на сегодня минимум 5 тысяч гривен. Если мы выйдем из этого минимума и будем двигаться дальше, то заработная плата также найдёт свой минимум, потому что для вас возможно хватит 20 тысяч гривен, когда вы живете в регионе, в районном центре, но в Киеве этих 20 тысяч гривен точно недостаточно, то есть все в сравнение. Зарплата — это вопрос к нам с вами трудоспособных, но пенсия — это вопросы к нам, к государству”, — резюмировала Верещук.

Напомним, "Страна" интересовалась мнением киевлян насчет воздушной блокаде Беларуси

Также "Страна" задавала вопрос парламентариям о том, как "слуги народа" отнеслись к исключению Евгения Шевченко.

Ранее депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц.

Также мы интересовались у народных избранников куда они поедут отдыхать летом.