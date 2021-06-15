В понедельник, 14 июня, пьяный патрульный полицейский попал в ДТП. В результате погибла пассажирка его авто, еще один пассажир машины попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации правоохранителей, инспектор роты Управление патрульной полиции Киевской области за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В ДТП погибла 28-летняя пассажирка машины, еще одного пассажира госпитализировали. Степень полученных им повреждений устанавливается. Двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Предварительно его действия квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286- 1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Напомним, "Страна" писала о том, как ночью пьяный водитель за рулем Mercedes устроил два ДТП в центре столицы.

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