До конца июня "Укрзализныця" собирается передать в аренду некоторые помещения пяти вокзалов. Также компания запланировала отдать в концессию 11 вокзалов, но этот процесс будет небыстрым и может занять от года до трех лет.

Такое заявление сделал и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, процесс концессии - это долгосрочный проект сотрудничества со стратегическими инвесторами, поэтому он требует тщательной подготовки.

"Аренда площадей на вокзале не отрицает концессию. Потому что концессия будет требовать дополнительного времени, чтобы ее подготовить. Наши ожидания - это, по меньшей мере, год, реалистично это два, а может даже три года", - сообщил Юрик.

Он объяснил, что в договорах на аренду вокзальных площадей "Укрзализныця" предусматривает право одностороннего расторжения договора в том случае, если вокзал будет передаваться в долгосрочную концессию.

"Мы будем это делать в координации с арендаторами, никто никого не будет выселять заблаговременно, не предупредив. Наша цель - привлечь инвесторов, предоставить качественные услуги пассажирам и получить прибыль для компании", - сказал руководитель компании.

Он добавил, что коммерческие площади 24 вокзалов планируют передать в аренду, которая пройдет в пять этапов.

Первый этап (июнь 2021) - передача в аренду 8,4 тыс кв. м на вокзалах:

"Казатин"

"Запорожье-1"

"Днепр-Главный"

"Хмельницкий"

"Сумы"

Второй этап (июль 2021) - передача в аренду 10,2 тыс кв. м на вокзалах:

"Белая Церковь"

"Полтава"

"Тернополь"

"Ровно"

"Фастов"

"Винница"

"им. Тараса Шевченко"

"Чоп"

"Ужгород"

"Черновцы"

"Коломыя"

Третий этап (начало августа) - передача в аренду 12,3 тыс кв. м на вокзалах:

"Ивано-Франковск"

"Одесса-Главная"

"Николаев"

"Львов"

Четвертый этап (конец августа) - передача в аренду 10,7 тыс кв. м на вокзалах:

"Жмеринка"

"Херсон"

"Киев-Пассажирский"

"Харьков"

Пятый этап (начнется в августе), его цель передать в аренду площади еще на 84 вокзалах.

По словам Юрика, процесс передачи в аренду будет проходить максимально открыто через систему "ProZorro.Продажи".

Напомним, во вторник, 15 июня, президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30", предложил передать вокзалы в концессию, открывать в них магазины и кинотеатры.

Также мы сообщали, что в Укрзализныце организовали фейковый ремонт вокзала на 750 тысяч гривен.